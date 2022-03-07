Паралимпийская сборная РФ исполнила гимн страны перед отъездом из Пекина

Российские паралимпийцы, уезжая из олимпийской деревни в Чжанцзякоу, исполнили национальный гимн.

В Чжанцзякоу жили члены паралимпийской сборной РФ по лыжному спорту, биатлону и сноуборду. В составе российской делегации значится 71 спортсмен: 33 атлета представляли лыжные гонки и биатлон, 17 – сборные по следж-хоккею, 10 – горнолыжный спорт, 6 – сноуборд, 5 – керлинг на колясках, передает ТАСС.

Российская команда покинет Пекин 6 марта, рассказал и. о. президента Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков.

Напомним, 28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. 2 марта сборную РФ все же допустили, но через 17 часов МОК отменил свое решение, запретив россиянам выступать.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.