Роскомнадзор заблокировал приложение Zello на территории РФ
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Роскомнадзор ограничил доступ к приложению американского интернет-ресурса Zello на территории России, информирует пресс-служба ведомства.
Это связано с невыполнением требований прекратить рассылку недостоверных данных о ходе спецоперации ВС РФ на территории Украины.
«4 марта Роскомнадзор на основании решения направил администрации американского интернет-ресурса Zello (Zello Inc.) требование прекратить рассылку пользователям сообщений, в которых содержится недостоверная информация о ходе специальной операции Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
В течение 24 часов доступ к приложению на территории РФ будет приостановлен.
Ранее сообщалось, что в РФ по решению Роскомнадзора перестали работать Facebook и Twitter.
В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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