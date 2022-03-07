Роскомнадзор заблокировал приложение Zello на территории РФ

Роскомнадзор ограничил доступ к приложению американского интернет-ресурса Zello на территории России, информирует пресс-служба ведомства.

Это связано с невыполнением требований прекратить рассылку недостоверных данных о ходе спецоперации ВС РФ на территории Украины.

«4 марта Роскомнадзор на основании решения направил администрации американского интернет-ресурса Zello (Zello Inc.) требование прекратить рассылку пользователям сообщений, в которых содержится недостоверная информация о ходе специальной операции Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

В течение 24 часов доступ к приложению на территории РФ будет приостановлен.

Ранее сообщалось, что в РФ по решению Роскомнадзора перестали работать Facebook и Twitter.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.