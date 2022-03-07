В Сети высмеяли перепутавшего Россию с Украиной Байдена

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден спутал Россию и Украину, комментируя российскую военную спецоперацию, и вызвал бурную реакцию пользователей Сети.

Короткий ролик, где Байден выступил с речью и сказал «как мы дошли до того, что Путин просто решил вторгнуться в Россию? Ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны», опубликован в Telagram-канале «360».

Комментаторы в Сети мгновенно отреагировали на оговорку американского лидера. «Быть того не может, чтобы 81 млн американцев выбрал в президенты это», – передает РИА «Новости» слова пользователя Seven Wonders.

Другой пользователь заметил, что «обожает уроки географии от нашей администрации».

«Первая тысяча оговорок Байдена смешила. Сейчас уже стыдно», – сообщил jeff Scarpino.

«Я не с первого раза уловил про Россию и Украину, потому что зациклился на фразе «ничего подобного не было со Второй мировой». Извините? Он был в подвале с 2001 года???» – прокомментировал Duco Darling.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.