 

В Сети высмеяли перепутавшего Россию с Украиной Байдена

07.03.2022, 11:00, Новости дня
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден спутал Россию и Украину, комментируя российскую военную спецоперацию, и вызвал бурную реакцию пользователей Сети.

Короткий ролик, где Байден выступил с речью и сказал «как мы дошли до того, что Путин просто решил вторгнуться в Россию? Ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны», опубликован в Telagram-канале «360».

Комментаторы в Сети мгновенно отреагировали на оговорку американского лидера. «Быть того не может, чтобы 81 млн американцев выбрал в президенты это», – передает РИА «Новости» слова пользователя Seven Wonders.

Другой пользователь заметил, что «обожает уроки географии от нашей администрации».

«Первая тысяча оговорок Байдена смешила. Сейчас уже стыдно», – сообщил jeff Scarpino.

«Я не с первого раза уловил про Россию и Украину, потому что зациклился на фразе «ничего подобного не было со Второй мировой». Извините? Он был в подвале с 2001 года???» – прокомментировал Duco Darling.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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