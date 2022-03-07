 

Звезда “Перл-Харбора” Джош Хартнетт и Тэмсин Эгертон тайно поженились

07.03.2022, 10:20, Разное
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Джош Хартнетт, известный по роли в фильме “Перл-Харбор”, и Тэмсин Эгертон (“Как выйти замуж за миллиардера”, “Одноклассницы” и “С любовью, Рози”) поженились, причем еще в ноябре прошлого года. Факт свадьбы инсайдеры подтвердили в беседе с изданием The Sun, уточнив, что торжество было камерным и гостей было всего 12 человек. Венчание прошло в ратуше Старого Мэрилебона в Лондоне.

Кстати, так же в ноябре в Instagram Тэмсин (43-летний Джош соцсетей не ведет) опубликовала несколько фото со своего дня рождения – 26 ноября ей исполнилось 33 года. На селфи можно увидеть два кольца на безымянном пальце левой руки – одно с крупным камнем, другое простое. Вероятно, это помолвочное и обручальное кольца.

Джош Хартнетт и Тэмсин Эгертон познакомились в 2012 году на съемках фильма “Вне времени”, в котором они исполнили главные роли. Там у них и завязались отношения. В ноябре 2015 года у пары родилась дочь. В первой половине 2017 года у супругов родилась вторая дочь. В конце 2019 года у актеров родился третий ребенок, пол которого не известен. Много лет Тэмсин не делилась снимками детей, однако в последнее время стала делать исключения, правда, не раскрывая лиц и имен.

“Штамп в паспорте” не был принципиальным моментом в их отношениях. Свадьбу звезды планировали еще в 2020-м, но из-за пандемии коронавируса влюбленные решили отложить церемонию. В интервью оба говорили, что для них важнее всего дети:

Мы поженимся чуть позже — сейчас мы сосредоточены на детях. У нас ведь совсем малыши, – говорила Тэмсин.

Больше всего я горжусь тем, что я отец троих детей, у меня хорошие отношения с партнером и прекрасная семейная жизнь, – признался Джош.



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