Мужчина сделал шалаш из полиэтилена и решил там остаться на ночь в -50 градусов

Поклонник путешествий по дикой природе, зашел в пустыню, которая светилась от снега ярким белым светом. В заснеженное место он пришел не просто так.

Главная задача, которую перед собой поставил мужчина, заключалась в ночевке в экстремальных условий. Он соорудил укрытие из обычного полиэтилена.

Его друзья предостерегли его, что он планирует ночевать в слишком жестких условиях, ведь температура в том момент опустилась до -50 градусов по Цельсию.

Но путешественник решился остаться на ночь в пустыне и все происходящее снимал на камеру.

Видео Захария Спенсор разместил в своем влоге, который рассказывает о выживании в экстремальных условиях.

Из прогноза погоды мужчина узнал, что уже вскоре в пустыне намечается снегопад и резкое понижение температуры, и задумал провести эксперимент.

Для возведения защитного сооружения он использовал клиентку. Парень заранее внедрил крепления для полиэтиленовой палатки, верхнюю часть закрыл тентом, который не дал бы промокнуть жилищу изнутри.

Когда солнце начало скрываться за горизонт, парень отправил в полет дрон, чтобы заснять все, что происходит вокруг. Внутри мужчина оборудовал палатка нагревательным прибором, установил трубу для вывода дыма.

Спустя час после того, как Захария растопил печь, началась снежная буря.

Температура опустилась до ожидаемо низких показателей. Как показала эксперимент, полиэтилен обладает отличными теплоизоляционными свойствами, и внутри тепло хорошо сохранялось.

Все парень снимал на камеру по завершению выложил ролик в соцсети и резюмировал, что эксперимент прошел удачно.