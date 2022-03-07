Общество: Власти научились изымать у коррупционеров цифровые активы

Российский парламент одобрил закон об изъятии денежных средств у тех чиновников, которые не могут доказать законность происхождения своих сверхдоходов. Причем конфискации теперь подлежат не только наличные, но и цифровые деньги. Почему власть решила взяться и за эту форму доходов, не дожидаясь легализации криптовалюты?

В среду Совет Федерации одобрил поправки в законы «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии коррупции», которые позволят суду изымать деньги с банковских счетов чиновников. Это произойдет в том случае, если сумма поступления превышает его официальный доход за последние три года, а законность получения средств чиновник не может подтвердить. Как напоминает РИА «Новости», действующий закон уже позволяет в таких случаях изымать у госслужащего земельные участки, другие объекты недвижимости, транспорт, ценные бумаги и доли участия в организациях.

Если выяснится, что на счетах скопилась сумма, превышающая совокупный доход чиновника за последние три года, прокуратура потребует доказать законность происхождения заработков. Причем проверка коснется не только самого госслужащего, но и его супруга и несовершеннолетних детей. В случае, если нарушение установлено, прокуратура обращается в суд, требуя взыскать «избыточную» сумму – правда, с оговоркой: если она превысит 10 тысяч рублей.

Важным новшеством антикоррупционного пакета стало упоминание о цифровых деньгах. Так, документ разрешает Генпрокуратуре направлять запросы для выявления источников дохода не только банкам, платежным агентам и налоговой службе, но и операторам информационных систем, выпускающим цифровые финансовые активы.

Как известно, год назад в РФ вступил в силу закон, регулирующий работу с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Согласно документу, ЦФА – это не сами деньги, а цифровые права, которые включают в себя: денежные требования, возможность участия в капитале непубличных акционерных обществ, право по ценным бумагам и передаче права их требования.

Цифровые финансовые активы часто путают с цифровыми валютами – криптовалютами. Их объединяет только технология – и те, и те действуют на блокчейне. Но есть существенные различия. Во-первых, криптовалюта не поддерживается центральной системой управления, а только рядовыми пользователями. У ЦФА, напротив, присутствует обязанный субъект – конкретное юридическое лицо, ответственное за их обращение.

«Власти во всем мире к цифровым деньгам стали относиться иначе – эти активы стали особым объектом регулирования. Так что, принимая этот закон, мы сделали серьезный шаг в развитии антикоррупционного механизма», – сказал по этому поводу член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Эксперт полагает, что проверку счетов потенциальных нарушителей будут инициировать сами прокуроры – видимо, опираясь на «оперативную информацию», полученную от других силовиков. «Все-таки прокуратура – основной орган антикоррупционной деятельности», – напомнил Кабанов газете ВЗГЛЯД. Что касается сотрудников банка, то они вряд ли станут заниматься подобными проверками по собственной инициативе, поскольку у них нет полного доступа к данным о том, сколько и как зарабатывает каждый из клиентов.

Закон принимается именно сейчас, поскольку раньше не было таких широких возможностей «для технического мониторинга и изъятия коррупционных денег», поясняет замглавы комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

«Наши законодатели хорошо понимают, что определенный объем коррупционного дохода составляют криптовалюты и цифровые финансовые активы.

Принимая этот закон, мы даем потенциальным взяточникам и казнокрадам посыл: бессмысленно искать новые способы незаконного обогащения», – сказал Кирьянов.

Депутат обратил внимание, что законодательство в этой части совершенствуется «на опережение» – еще до принятия законов, регламентирующих в целом работу с криптовалютой. «Тем самым мы даем понять, что деньги в той или иной форме все равно будут найдены. И вам либо придется подтверждать легальность их появления, либо с ними расставаться», – подчеркнул собеседник. «Кстати, простым изъятием средств это не всегда ограничится: далее у органов оперативно-разыскной деятельности появляется серьезная причина проверить ситуацию в рамках уголовного дела», – добавил замглавы комитета.

По мнению Кирьянова, закон о конфискации «незаконных» денег чиновников принимается только сейчас, поскольку раньше не было достаточных возможности «для технического мониторинга и изъятия коррупционных денег». «Думаю, пришло понимание, что в коррупционную схему могут укладываться не обязательно недвижимость, машины и так далее, а только денежные и другие финансовые активы», – предположил парламентарий.

Изъятие коррупционных денег у чиновников – это адекватная мера, которая найдет «колоссальную поддержку» среди граждан, уверен член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. «Когда у чиновника зарплата одна, а уровень жизни, судя по накопленному имуществу, на несколько порядков выше, в обществе возникают претензии. И это относится не только к чиновникам. Заодно внимательно надо посмотреть, под какую сертификацию попадают менеджеры госкорпораций. Это такая категория, которую мы за скобки выводим, но ведь они – по сути тоже чиновники, хоть и из коммерческой области», – добавил депутат.

«Если денег на счету так много, что они заведомо не могут быть сбережениями, которые человек каждый месяц откладывал с зарплаты, если обосновать появление этих сумм он не может, то конфискация этих денег – это правильная мера воздействия на такого госслужащего», – считает Хамзаев.

Теперь поправки отправлены на подпись президенту России. В случае его одобрения, документ вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.

Теги:

Совет Федерации

,

коррупция

,

чиновники

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.