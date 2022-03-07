В Самарской области исполнили Седьмую «Ленинградскую» симфонию Шостаковича

Накануне, 5 марта, отмечалась важная дата – 80-летие со дня первого исполнения Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича, произведение композитор начал писать в годы ВОВ.

В субботу произведение, которое приобрело особую актуальность и значимость, было исполнено на сцене Самарского академического театра оперы и балета музыкантами оркестра Большого театра под руководством Тугана Сохиева.

«Сегодня, как и в те времена, вокруг нашей страны пытаются замкнуть кольцо блокады. Ростки неонацизма проросли у границ нашей родины. И сейчас значение этого великого произведения для нас возрастает. Это величайшая музыка, которая вселит в нас уверенность, дух поколения победителей, который у нас в крови», – приводит слова главы региона Дмитрия Азарова пресс-служба правительства Самарской области.

За день до концерта Самарскому академическому театру оперы и балета было присвоено имя Дмитрия Шостаковича.

«Для нас это событие является чрезвычайно важным. И когда мы получили предложение в день 80-летия «Ленинградской» симфонии, в тот же день, в тот же час, исполнить в Самаре это великое произведение, мы мгновенно откликнулись на него. И сегодня мы здесь, в Куйбышеве, в Самаре», – сказал генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

Губернатор отметил поддержку министра культуры РФ Ольги Любимовой, которая помогла в организации прямой трансляции концерта во всех залах страны.

Среди зрителей были и переселенцы из ДНР и ЛНР, которые прибыли в Самарскую область, спасая свои жизни.

«Я благодарю всех жителей Самарской области, которые откликнулись на беду Донбасса, приняли здесь и постарались создать домашние условия для тех, кто вынужден был покинуть свой родной дом под угрозой войны», – поблагодарил Азаров.

В фойе Самарского академического театра оперы и балета подготовлена выставка, посвященная работе над симфонией.

«Замечательная выставка, абсолютно современная с точки зрения материала, который здесь представлен. Но главное – она нас действительно возвращает в то время, погружает в ту атмосферу», – прокомментировал генеральный директор Большого театра.

Выставка будет работать до 28 марта.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.