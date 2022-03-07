В НСПК рассказали о замене Visa и Mastercard на «Мир»

Карты международных платежных систем Visa и Mastercard будут работать до истечения срока действия, а далее банк выпустит карту «Мир», говорится в сообщении пресс-службы Национальной системы платежных карт (НСПК).

«Карты международных платежных систем Visa и Mastercard, которые уже есть у клиентов российских банков, продолжают работать на территории России. Клиенту не нужно самостоятельно идти в банк, чтобы перевыпускать эти карты на другой платежной системе», – передает РИА «Новости» со ссылкой на НСПК.

Ранее сообщалось, что Visa и Mastercard объявили 5 марта о приостановке работы в России. В НСПК добавили, что выпущенные в РФ карты продолжат работать, но за границей уже не будут. По истечению срока действия карты, выпустивший ее банк, сделает плановый перевыпуск новой карты с платежной системой «Мир».

Цифровую карту «Мир» можно загрузить в мобильный платежный сервис Mir Pay, чтобы расплачиваться онлайн, в транспорте и магазинах без пластика.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.