Дональд Трамп предложил бомбить Россию истребителями США под флагами Китая

45-й президент США Дональд Трамп предложил бомбить Россию истребителями F-22, но закрепить на них флаги Китая, чтобы спровоцировать конфликт между Москвой и Пекином, сообщает The Washington Post (WP).

Свою идею господин Трамп озвучил на мероприятии для спонсоров Республиканской партии 5 марта. Издание отмечает, что, скорее всего, это предложение было высказано в шутку.

Во время мероприятия Дональд Трамп сказал, что США должны установить на свои F-22 флаги КНР и «выбить из России дерьмо бомбами», пишет WP.

– А потом мы скажем: «Китай это сделал, мы этого не делали, это все Китай». И потом они начнут воевать друг с другом, а мы будем сидеть и наблюдать,— приводит газета слова экс-президента США.

WP отмечает, что подобные действия со стороны американских властей были бы нарушением международного права. Кроме того, как обращает внимание издание, истребители F-22 — «очень узнаваемые», и известно, что китайские военные их не используют.

Ранее Дональд Трамп похвалил Владимира Путина за решение признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Он назвал решение российского президента «гениальным» и «замечательным». После признания ДНР и ЛНР президент России 24 февраля объявил о военной операции по «демилитаризации и денацификации» Украины. Страны Запада осудили это решение и ввели уже несколько пакетов антироссийских санкций.