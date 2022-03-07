 

Газпром заявил о продолжении штатной подачи газа в Европу

07.03.2022, 8:15, Новости дня
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Газпром продолжает в штатном порядке подавать российский газ для транзита в Европу через территорию Украины, сообщил официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 109,5 млн куб. м на 6 марта», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.  

Заявки 5 марта составляли 109,5 млн кубометров.

Днем ранее сообщалось, что объем соответствует поставкам по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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