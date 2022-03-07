США поддержали планы Молдавии вступить в ЕС

США поддерживают европейские стремления Молдавии, но решение в итоге должны принимать власти страны и ЕС, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен на брифинге в Кишиневе.

«Мы поддерживаем европейские устремления Молдавии. Это желание граждан Молдавии, и мы приветствуем последние шаги в этом направлении. Что касается дальнейших действий – это вопрос между Молдавией и ЕС», – приводит слова Блинкена РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна готова подать заявку на вступление в Евросоюз, что «обеспечить достойную жизнь будущим поколениям жителей страны».

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.