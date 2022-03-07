 

Sun – спецназовцы Британии и США в Литве готовятся к возможной эвакуации Зеленского

07.03.2022, 7:51, Новости дня
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В Литве 70 британских спецназовцев и 150 американских «морских котиков» готовятся к возможной операции по эвакуации украинского лидера Владимира Зеленского, пишет The Sun. В статье также отмечается, что эта спасательная миссия состоится в том случае, если об этом попросит президент Украины.


AP

Более 70 британских военнослужащих из Специальной авиадесантной службы (САС) вместе со 150 американскими «морскими котиками» на базе в Литве готовятся к операции по эвакуации президента Украины Владимира Зеленского, пишет таблоид The Sun.

Как отмечается в статье, британский и американский спецназ тренируется вместе с «элитными украинскими военными».

Спасательная миссия может быть запущена, если украинский лидер об этом попросит. В случае её проведения она состоится ночью.

Высокопоставленный источник в Великобритании заявил: «Наиболее вероятным и разумным вариантом может быть переброска Зеленского из Киева в место, откуда его можно будет забрать. У нас есть самолёты, но расстояние критично».

Как напоминает The Sun, ранее Зеленский уже отклонил предложении США по его эвакуации.



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