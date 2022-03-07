Историк оценил переговоры делегаций РФ и Украины

Российским и украинским переговорщикам сложно договориться по ряду гуманитарных вопросов, так как украинские нацбатальоны блокируют коридоры, по которым можно вывести население, сообщил историк, писатель, телеведущий Феликс Разумовский.

«Эти фашисты действуют как террористы, когда выставляют мирное население в качестве живого щита, применяют пытки, блокируют гуманитарные коридоры, не позволяют вывести мирных жителей из зоны активных столкновений… Там очень серьезный гуманитарные проблемы. <…> Достаточно проблематично договориться даже по этим очень локальным вопросам», – сказал историк в программе «Взгляд», размещенной на youtube-канале «Телеканал СПАС».

Он отметил, что сейчас на Украину оказывает влияние коллективный Запад. Страну он назвал «заложницей» в этой ситуации. Говоря о нынешнем положении, эксперт заявил, что на Украине был создан «ударный кулак» для зачистки Донбасса, имея в виду украинский фашизм.

Говоря о россиянах, оказавшихся сейчас за границей, Разумовский заявил, что за свой выбор эти люди ответственны сами. Отношение к ним он назвал зрелищем печальным, подчеркнув, что это был их выбор.

«Вы же думали, что там прекрасный мир, где нас ждут, где нас посадят в гостиной и будут угощать какими-то замечательными яствами. Да нет. Нас и на порог не хотели пускать до этого конфликта», – подчеркнул телеведущий.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.