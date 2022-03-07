 

Украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе

07.03.2022, 6:53, Новости дня
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Украинская сторона не будет гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе, сообщил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«Нет, украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины (в Мариуполе и Волновахе)», – сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».

Отмечается, что эвакуация будет происходить из трех мест автобусами, также можно выехать из города на личном транспорте.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В планах провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». 

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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