«Никакого света в конце тоннеля» — Pleinchamp о последствиях украинского кризиса для французского сельского хозяйства

Не успели французские сельхозпроизводители увидеть «свет в конце тоннеля» после двух лет пандемии коронавируса, как на сектор обрушились последствия военной спецоперации РФ на Украине, пишет Pleinchamp. Как напоминает издание, на обе страны приходится 30% мирового экспорта пшеницы, а 25% всех азотных удобрений в мире производится в России. Дефицит поставок из двух государств уже приводит к невиданному росту цен на сельскохозяйственное сырьё и грозит миру серьёзным продовольственным кризисом, предупреждают авторы статьи.



AP

Когда после двух лет пандемии появилась надежда увидеть конец тоннеля, обострение украинского кризиса свалилось как снег на голову, — сетует французский информационный ресурс о сельском хозяйстве Pleinchamp в редакционной статье.

Как напоминает издание, два года назад, на последней сельскохозяйственной выставке во Франции, в центре обсуждения было распространение коронавируса по всему миру. Его последствия для цен на сырьевые товары уже были ощутимы. С тех пор слово «волатильность» стало ключевым для рынков сельхозпродукции, а спецоперация РФ на Украине только усугубила её, отмечают авторы статьи.

Как поясняет издание, две эти страны являются крупными экспортёрами зерна, масличных культур, топлива, приходного газа и удобрений. Из-за дефицита поставок цены на сельскохозяйственное сырьё растут, порой достигая невиданных величин, констатируют журналисты. Так, цена барреля нефти, которая менее двух лет назад опускалась до отрицательных значений, теперь составляет более $110. В этой ситуации на первый план вновь выходит понятие продовольственного суверенитета, которое ещё не полностью исчезло из речей политиков, замечает издание.

На Россию и Украину приходится 30% мирового экспорта пшеницы. В отсутствие экспорта из Черноморского бассейна до июля на мировом рынке будет не хватать 14 миллионов тонн зерна, прогнозирует Pleinchamp. Проблема продовольственной безопасности остро стоит для многих стран-импортёров, которым необходимо удовлетворять свои потребности, обращаясь к другим источникам. Например, Тунис, Ливан и страны Африки к югу от Сахары сильно зависят от импорта — особенно украинского, — и их запасы на конец сезона невелики, предупреждают журналисты.

Говоря о влиянии текущего кризиса на французское сельское хозяйство, авторы напоминают, что почти 25% всех азотных удобрений, импортируемых в Европу, приходится на Россию. Страна также является ведущим поставщиком природного газа и аммиака в Европу — двух необходимых компонентов для производства удобрений такого типа. Перспектива долгосрочного роста цен на удобрения и опасения по поводу их доступности уже могут повлиять на урожай во Франции в 2022 году. К примеру, площади посева зерновых осенью сократились по сравнению с 2021 годом. Дефицит удобрений также может привести к серьёзным изменениям в выборе культур для посева, считает издание.