 

La Jornada – РФ благодарна Мексике за её отказ от санкций

07.03.2022, 6:30, Новости дня
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Посол РФ в Мексике Виктор Коронелли заявил, что российская сторона довольна решением мексиканских властей отказаться от введения санкций против Москвы, пишет La Jornada. Он также добавил, что обе страны теперь могут продолжить успешное двустороннее сотрудничество.


AP

Посольство РФ поблагодарило Мексику за её отказ вводить экономические санкции против Москвы из-за спецоперации на Украине, пишет La Jornada.

В частности, на пресс-конференции российский посол в Мексике Виктор Коронелли заявил: «Мы с удовлетворением наблюдаем, что они отказались присоединиться к действиям против РФ и что мы можем продолжить успешное сотрудничество между двумя странами».

Российский дипломат также добавил, что сейчас нет никаких причин для того, чтобы пострадали мексиканско-российские отношения.

Комментируя позицию Мексики в Совете Безопасности ООН и других структурах Организации Объединённых Наций, где она осудила ввод войск на Украину и призвала к немедленному прекращению огня, Коронелли счёл это проявлением независимости государства.

«Дружеские отношения характеризуются взаимным уважением мнений и взаимным умением слушать, а у нас с Мексикой давние отношения, которые длятся дольше, чем с любой другой латиноамериканской страной», — отметил он, напомнив, что в этом году двусторонним отношениям с Мехико исполняется 130 лет.



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