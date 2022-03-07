 

Мнение: О не смолчавшей России

07.03.2022, 6:20, Разное
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Фото © ТАСС

Нет, #Россия не безмолвствует!

При всех старых и новых, поспешно принятых «репрессивных» законах о неуважении, дискредитации, разжигании… При всей уже давно понятной, почти «белорусской» практике правоприменения в отношении тех, кто реализует своё конституционное право на свободу собраний… При вполне очевидных рисках травм, повреждений и наказаний при личной встречи с правоприменителями

Люди вышли на площадь!

Тысячи людей. По самым разным российским городам и весям.

Согласно подсчётам медиапроекта ОВД-Инфо (признан российскими властями иноагентом), с 24 февраля, когда началась специальная военная операция, в России задержали более чем в сотне российских городов почти 13 тыс. чел., с ней не согласных и осмелившихся выразить это несогласие публично.

Более трети задержаний пришлось на один день — «Прощённое воскресенье», 6 марта.


Фото © «7ч7»

В 56 городах России были задержаны около 4600 человек, утверждает «Новая Газета». По её данным, часть задержанных избивали, унижали, угрожали физической расправой. И хотя редакция издания обратилась к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с требованием расследовать произвол его подчинённых, едва ли официальная реакция последует. Практика последних лет, когда едва ли не все полицейские, публично обвинённые в применении насилия к протестующим, остались безнаказанными, говорит в пользу такого вывода.

И это обстоятельство делает протестные акции по таким чувствительным для власти вопросам, как «военная спецоперация», актом большого гражданского мужества. Потому что одно дело — прийти в уютной европейской столице к российскому посольству, покричать что-то в знак солидарности с Украиной, посветить фонариками под охраной местной полиции. И совсем другое — выйти на площадь, оцепленную полицией, заранее зная, что намятые бока, поездка в автозаке, административный протокол и «волчий билет» для работы или вуза — это лишь минимум возможных последствий. Можно получить уголовный срок, серьёзное увечье и сломанную судьбу.

При этом ни один сотрудник американского или английского, французского, немецкого и т.д. посольства не бежитк задержанным на протестных акциях россиянам с «печеньками», Госдеп США не спешит осуждать «чрезмерное применение силы» российской полицией, а международные правозащитные организации не торопятся выделять гранты на правовую помощь очередным жертвам Режима™. Этим российские #протесты отличаются от украинских и даже от белорусских. Мир о них практически ничего не знает. А значит, российские протестующие для мира ничего не значат.

И вот в таких условиях десять тысяч человек, вышедших «на площадь» — это много или мало?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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