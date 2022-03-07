Телецентр «Останкино» в Москве начали проверять из-за угрозы взрыва

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва телецентра «Останкино» в Москве, сообщили в экстренных службах.

«Поступило анонимное сообщение о том, что в телецентре «Останкино» заложено взрывное устройство. В связи с этим проводится проверка соответствующих зданий и прилегающей территории», – передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

На месте работают кинологи, специалисты экстренных служб и правоохранители, а информация об эвакуации не поступала.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.