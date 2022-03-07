СМИ: Бывшие британские морские пехотинцы прибыли воевать на Украину

Королевские морские пехотинцы Британии в отставке приехали на Украину, чтобы помочь бороться с россиянами, сообщил журналист Fox News Лукас Томлинсон.

По словам одного из прибывших морпехов, он чувствует значимость оказываемой помощи, пишет журналист в Twitter.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на помощь Украине уже отправлены 16 тыс. иностранных добровольцев. Речь идет не об энтузиастах, а профессиональных наемных военных – специалистах из западных ЧВК с опытом войн на Балканах.

В Минобороны заявили, что западные наемники на Украине не будут иметь статус военнопленного.

Газета ВЗГЛЯД писала, как российская группировка готовится к встрече с этими «солдатами удачи» из стран НАТО.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.