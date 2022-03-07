 

Visa назвала дату отказа от запросов авторизации российских банков

07.03.2022, 6:19, Новости дня
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Международная платежная система Visa прекратит работу с российским банками с 10 марта, участие банков в платежной системе будет приостановлено, информирует пресс-служба ведомства.

«Прием запросов авторизации российских участников, в рамках Платежной системы Visa будут прекращены с 00:01 (по московскому времени) 10 марта 2022 г.; осуществление платежного клиринга будет прекращено 10 марта 2022 г.», – говорится в уведомлении.

Отмечается, что система оставляет за собой право принимать запросы авторизации и осуществление платежного клиринга раньше указанного срока.

Ранее в Сбербанке сообщили, что карты Visa и Mastercard будут работать по всему миру без ограничений до 9 марта включительно. А далее карты будут работать только на территории России.

Напомним, платежные системы Mastercard и Visa сообщили о приостановке работы на территории России. При этом карты, выпущенные в России, в стране продолжат работать до истечения срока их действия.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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