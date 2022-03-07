 

Заявление членов Совета по правам человека

07.03.2022, 5:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Основные права не должны подвергаться дополнительным ограничениям».

Валерий Фадеев. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

6 марта 2022 года Комиссия по политическим правам Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека большинством голосов, а также несколько членов Совета из других комиссий, — подписали заявление о «тяжелых последствий для реализации прав человека», возникших в стране после решения, принятого президентом 24 февраля.

Текст заявления за некоторыми изъятиями опубликован на сайте СПЧ в блоге председателя Комиссии по политическим правами Николая Сванидзе, без подписей. Текст доступен на сайте совета, достаточно сдержан, но даже его публикация может подпасть под действие закона об административной и уголовной ответственности, принятого и подписанного президентом 4 марта. В тексте, в частности, указывается на необходимость соблюдать нормы гуманитарного права, на то, что «свобода слова и другие основные свободы не должны подвергаться дополнительным ограничениям, тем более, поскольку ни военное, ни чрезвычайное положение в РФ не введены, а уже принятые дополнительные ограничительные меры, включая поправки в УК и КоАП, должны быть пересмотрены».

Длительная затяжка с коллективным заявлением объясняется тем, что председатель Комиссии по политическим правам СПЧ Николай Сванидзе и другие старались действовать в рамках регламента совета, но руководство совета, другие его члены и аппарат советника президента Валерия Фадеева им в этом не всегда содействовали.

Я сделал заявление о выходе из состава СПЧ на заседании его президиума еще 24 февраля.

Те же члены совета, кто поставил свои подписи под заявлением к сегодняшнему дню, готовы к тому, что могут быть исключены из его состава указом президента. В противном случае они будут по-прежнему пытаться в рамках совета бороться, в первую очередь, за соблюдение конституционных прав и свобод своих сограждан.

К настоящему моменту заявление подписали: Александр Асмолов, Александр Верховский, Наталия Евдокимова, Игорь Каляпин, Светлана Маковецкая, Татьяна Марголина, Леонид Никитинский, Мара Полякова, Николай Сванидзе, Александр Сокуров, Владимир Ряховский, Сергей Цыпленков, Игорь Юргенс.

Леонид Никитинский, обозреватель «Новой»

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Мнение: Властелин Колец 1991 года

26.01 / Сухой счет

03.10 / Мнение: Журналист обязан быть циничной сволочью

31.08 / Российские банки нашли замену доллару на случай отключения от валюты

10.12 / Мнение: Германия должна заплатить Польше

14.11 / Антидепрессант Триттико стал дефицитным в России

22.01 / Власти Москвы проведут отработку действий населения в случае ядерного удара 23 января

13.12 / МИД России запретил ЦРУ нанимать на работу российских граждан

13.06 / Идеальное время сбора – 10-11 часов утра: собираем листья смородины и малины для ароматного чая

08.06 / Не требуют ухода: балконные цветы, за которые не придется беспокоиться, уехав в отпуск

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика