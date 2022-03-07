Заявление членов Совета по правам человека

«Основные права не должны подвергаться дополнительным ограничениям».

Валерий Фадеев. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

6 марта 2022 года Комиссия по политическим правам Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека большинством голосов, а также несколько членов Совета из других комиссий, — подписали заявление о «тяжелых последствий для реализации прав человека», возникших в стране после решения, принятого президентом 24 февраля.

Текст заявления за некоторыми изъятиями опубликован на сайте СПЧ в блоге председателя Комиссии по политическим правами Николая Сванидзе, без подписей. Текст доступен на сайте совета, достаточно сдержан, но даже его публикация может подпасть под действие закона об административной и уголовной ответственности, принятого и подписанного президентом 4 марта. В тексте, в частности, указывается на необходимость соблюдать нормы гуманитарного права, на то, что «свобода слова и другие основные свободы не должны подвергаться дополнительным ограничениям, тем более, поскольку ни военное, ни чрезвычайное положение в РФ не введены, а уже принятые дополнительные ограничительные меры, включая поправки в УК и КоАП, должны быть пересмотрены».

Длительная затяжка с коллективным заявлением объясняется тем, что председатель Комиссии по политическим правам СПЧ Николай Сванидзе и другие старались действовать в рамках регламента совета, но руководство совета, другие его члены и аппарат советника президента Валерия Фадеева им в этом не всегда содействовали.

Я сделал заявление о выходе из состава СПЧ на заседании его президиума еще 24 февраля.

Те же члены совета, кто поставил свои подписи под заявлением к сегодняшнему дню, готовы к тому, что могут быть исключены из его состава указом президента. В противном случае они будут по-прежнему пытаться в рамках совета бороться, в первую очередь, за соблюдение конституционных прав и свобод своих сограждан.

К настоящему моменту заявление подписали: Александр Асмолов, Александр Верховский, Наталия Евдокимова, Игорь Каляпин, Светлана Маковецкая, Татьяна Марголина, Леонид Никитинский, Мара Полякова, Николай Сванидзе, Александр Сокуров, Владимир Ряховский, Сергей Цыпленков, Игорь Юргенс.

Леонид Никитинский, обозреватель «Новой»

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