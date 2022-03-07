Американский аналитик – ответственность за украинский кризис лежит на США

США сконструировали текущий кризис на Украине с целью ослабить Россию, а также весь возникающий евроазиатский блок стран, считает американский аналитик Билл Дорес. PressTV приводит мнение Дореса, который говорит о том, что США получают выгоду от украинского кризиса за счёт роста акций военных и энергетических компаний, возросшей лояльности Европы и возможности выделить средства на вооружения.



AP

«Я убеждён, что США сконструировали украинский кризис для того, чтобы ослабить Россию, а вместе с ней и весь постепенно возникающий евроазиатский экономический блок стран», — приводит PressTV мнение американского политического аналитика Билла Дореса. «Кровь Украины — на руках США и НАТО», — заявил Дорес в интервью иранскому телеканалу.

Дорес отмечает, что американские политики раньше голосовали за войны в Ираке, Сирии, Йемене, Афганистане, Эфиопии, Сомали, других государствах, что привело к гибели миллионов людей. Говоря о войне Саудовской Аравии против Йемена, Дорес говорит: «Почти 400 тысяч человек погибло в этой войне, спонсируемой США. Байден обещал закончить эту войну после вступления на пост президента, но он солгал».

По словам Дореса, начало кризиса на Украине привело к тому, что в США выросли акции военных, а также энергетических компаний. Также Дорес считает, что за счёт кризиса Европа снова «вернулась под пяту Вашингтона», а у конгресса «появился повод отклонить выделение денег на нужды людей и потратить их на военные нужды».

По мнению аналитика, американским политикам плевать на граждан Украины и они лишь нуждаются в них в качестве «пушечного мяса в рамках своей гибридной войны против России, которая также нацелена на Китай, Боливию, Кубу, Эфиопию, Иран, Никарагуа, Сирию, Венесуэлу и Зимбабве — блок стран, ищущих экономической независимости от американских банков и монополий».

Дорес заявил, что прошлым летом США и НАТО возродили план о присоединении Украины к альянсу, а 17 февраля 2022 года Пентагон приказал своим «украинским наёмникам» начать полномасштабную операцию против ДНР и ЛНР. «Они знали, что РФ придётся реагировать», — сказал Дорес.

«Западные медиа скрывают тот факт, что эта битва началась не на прошлой неделе. Она бушевала восемь лет. 14 тысяч человек погибло в войне, развязанной киевским режимом против преимущественно русскоговорящих Донецка и Луганска», — приводит PressTV слова аналитика. Он также подчёркивает, что всё началось с 2014 года, когда «переворот, организованный из посольства США, привёл к власти ультраправый, русофобский режим в Киеве.

Говоря о ходе российской спецоперации, Дорес отмечает: «Российская военная операция отличается от американского вторжения в Ирак, поддержанного Джо Байденом. РФ не уничтожает водонасосные станции, электростанции, канализации, линии телефонной связи. Вопреки бездоказательным заголовкам западных медиа, они уничтожают военную инфраструктуру».

В заключение Дорес призвал к установлению мира, роспуску НАТО и необходимости дать России, Украине, ДНР и ЛНР самим найти решение за столом переговоров. «Россия не наш враг. Людям в США нужно сбросить военную машину Пентагона со своих спин», — заявил Дорес.