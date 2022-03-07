 

BFM TV – владельцам ресторанов русской кухни во Франции стали поступать смертельные угрозы

07.03.2022, 5:10, Новости дня
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С началом российской спецоперации на Украине владельцам ресторанов русской кухни во Франции стали поступать анонимные угрозы с требованием как можно скорее покинуть страну, рассказывает BFM TV. Некоторые рестораторы опасаются, что им придётся закрыть заведения из-за резкого сокращения числа посетителей и беспокойства за свою безопасность.

Диана — хозяйка ресторана русской кухни в Лионе – на этой неделе получила письмо и два анонимных звонка.

ДИАНА САРКИСОВА, управляющая рестораном русской кухни в Лионе: (Читает.) «Вам остаётся только уехать как можно скорее из Франции, потому что ваше присутствие во Франции больше нежелательно».

По телефону ей даже поступали смертельные угрозы.

ДИАНА САРКИСОВА: В первые секунды я была в шоке, но потом… Я не думаю, что так думают в целом все французы.

Эта россиянка переехала в Лион семь лет назад и всегда считала, что смогла отлично интегрироваться во французское общество, — до прошлой недели и начала военной спецоперации. При этом с тех пор её ресторан ежедневно в полдень бесплатно раздаёт еду украинским беженцам.

ДИАНА САРКИСОВА: Украинцы, русские, любого другого происхождения, национальности, мы все… Необходимо всегда оставаться людьми.

Этот ресторатор из Парижа получает угрозы ежедневно.

ЖОРЖ КАЗАРЯН, управляющий рестораном русской кухни в Париже: 25-го два звонка, 24-го — тоже.

Он возглавляет один из самых старых ресторанов русской кухни в столице, однако опасается, что придётся его закрыть, если конфликт затянется.

ЖОРЖ КАЗАРЯН: Сейчас наш товарооборот сильно сократился. Раньше у нас почти не было или было мало мест, а сейчас два-три столика заняты. Мы работаем без посетителей. Это очень тяжело.

Управляющий написал заявление в полицию, что ему позволило, несмотря ни на что, почувствовать себя в безопасности. Теперь, по его словам, перед его рестораном делают обход полицейские.

Дата выхода в эфир 06 марта 2022 года.



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