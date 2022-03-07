 

В Китае погибли 14 человек в результате аварии на угольной шахте

07.03.2022, 4:55, Новости дня
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В результате аварии на угольной шахте в провинции Гуйчжоу, расположенной на юге Китая, погибли 14 человек, передает местное СМИ.

«Спасательные работы после обрушения кровли угольной шахты в уезде Чжэньфэн, провинция Гуйчжоу, завершились, в результате аварии погибли 14 человек», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

25 февраля в 8.40 утра на угольной шахте обрушился потолок. Заблокированными оказались 14 человек.

На место отправлена рабочая группа для руководства спасательными работами.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области горная порода на шахте «Обуховская» обрушилась 25 февраля. Под завалами сейчас находятся трое рабочих, связь с ними установлено, они живы. 

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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