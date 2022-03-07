В ДНР заявили об отсутствии данных о судьбе людей во взорванном доме в Мариуполе

Украинская сторона поставила охрану вокруг дома в Мариуполе, где накануне произошел взрыв, поэтому пока непонятно, что там происходит и что случилось с людьми, сообщил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1».

«Этот взрыв дома, который был в Мариуполе, его и украинская сторона подтверждает. Но информации никакой нет, она блокируется. По периметру поставлена охрана, никого туда не подпускают. Поэтому, что там происходит и что там с людьми, мы тоже на данный момент не знаем», – приводит РИА «Новости» слова Басурина.

По словам главы администрации ДНР Алексея Никонорова, жители Мариуполя, которым удалось по гуманитарным коридорам покинуть город, пребывают в шоковом состоянии.

«В шоковом состоянии. Достаточно тяжело общаться. Это какой-то ад, и те истории, которые люди рассказывают, просто немыслимо, что в современном мире такое может происходить», – сообщил Никоноров.

Он также заявил, что в Мариуполе могут оставаться сотни тысяч мирных граждан, силы ДНР предпринимают все возможные усилия для эвакуации населения, но нацбатальоны Украины не соблюдают «режим тишины». По его словам, в таких условиях эвакуация мирных жителей невозможна, но происходит вопреки ситуации, силы ДНР ценой собственных жизней пытаются эвакуировать мирное население.

«Говорить о полноценных гуманитарных коридорах не приходится, нацбатальоны не обеспечивают «режим тишины». Мариуполь очень крупный город Донецкой народной республики. Оценить сейчас достаточно тяжело, но речь идет о сотнях тысяч (граждан)», – добавил он.

Как подчеркнул Никоноров, на освобожденных территориях идет продолжение операции сил ДНР по зачистке, приходится действовать максимально аккуратно из-за действий националистов.

«Эвакуация происходит вопреки, «режим тишины» не соблюдается, каких-либо договоренностей, которые были достигнуты, не соблюдается», – добавил глава администрации ДНР.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район более 300 человек, несмотря на провокации украинских националистов.

Напомним, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям выяснить и расследовать обстоятельства подрыва жилого дома в Донецкой народной республике украинскими националистами.

О том, что боевики привели в действие взрывное устройство в жилом доме в Мариуполе на бульваре Меотиды, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его данным, в подвале разрушенного дома могут находиться 200 человек.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.