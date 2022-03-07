Путин назвал условие приостановки операции на Украине

Приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России, сообщил Владимир Путин во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Подтверждена готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта. Вместе с тем, обращено внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, что используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств. В этой связи подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Российский лидер при этом выразил надежду, что на новой встрече украинские переговорщики «проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии».

«При этом российские Вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан, точечные удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры», – отметил Путин.

По его словам, особой жестокостью и цинизмом отличаются действия националистических, неонацистских формирований, продолжающих интенсивные обстрелы Донбасса. Радикалы используют в качестве «живого щита» мирных жителей, включая иностранцев, фактически взятых в заложники.

Ранее Путин провел переговоры по Украине с премьером Израиля Беннетом.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.