Мнение: На случай, если Зеленский будет убит

Украинцы имеют план "непрерывности власти" на случай, если президент Украины Владимир Зеленский будет убит (с) глава Госдепа США Блинкен

Кроме того, было уточнено, что Блинкена неправильно интерпретировали относительно возможности поставок истребителей на Украину.

Ранее к Зеленскому обращался Кадыров, предлагая ему передать власть Януковичу и получить политическое убежище в России.

В целом, не покидает ощущение, что раскручивающийся маховик событий может в ближайшее время поглотить Зеленского во всех смыслах, в том числе и в физическом. Свою роль по разжиганию войны он уже фактически сыграл. Вести ее будут другие люди.

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