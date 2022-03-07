Чтобы не быть неправильно понятыми – Пентагон отказывается от запланированных ракетных испытаний

Министерство обороны США приняло решение перенести намеченный на эту неделю испытательный пуск межконтинентальной ракеты Minuteman-III, заявил официальный представитель ведомства Джон Кирби. Как следует из заявления Кирби, которое транслировал канал NBC News, на такой шаг Пентагон пошёл в ответ на приведение российских сил в режим особого боевого дежурства, дабы продемонстрировать, что Америка — «ответственная ядерная держава».

ДЖОН КИРБИ, официальный представитель Пентагона: На минувших выходных, как вы и сами видели, президент Путин перевёл российские ядерные силы в режим особого боевого дежурства. В нынешней обстановке, которая характеризуется повышенной напряжённостью, Соединённые Штаты и другие члены международного сообщества справедливо сочли этот шаг опасным, безответственным, а также, как я уже говорил, ненужным.

Соединённые Штаты и РФ долгое время сходились на том, что применение ядерного оружия может обернуться катастрофическими последствиями. Мы также соглашались и в том — и в последний раз это было зафиксировано не ранее чем в прошлом году, в контексте совместного заявления пяти постоянных членов Совбеза ООН, — что в ядерной войне победителей быть не может, и поэтому начинать такую войну нельзя. Провокационная риторика такого рода, а также возможное изменение ядерной политики с использованием мощнейших вооружений из арсеналов наших стран неприемлемы.

Соединённые Штаты аналогичных шагов предпринимать не стали. Поэтому с целью продемонстрировать, что у нас нет никаких намерений предпринимать какие-либо действия, которые могут быть неправильно поняты или интерпретированы, министр обороны дал указание отложить запланированный на эту неделю испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman-III.

Это решение далось нам нелегко, но мы всё же приняли его, дабы показать, что мы — ответственная ядерная держава. Но это для нас отнюдь не шаг назад в плане боеготовности; не означает такая мера и то, что мы обязательно станем отменять другие плановые мероприятия по обеспечению боеготовности наших ядерных сил.

Как мы уже заявляли, мы по-прежнему уверены в правильности нашей стратегической концепции, как и в том, что мы, как и раньше, в полной мере способны и готовы защитить и свою территорию, и наших союзников и партнёров.

Дата выхода в эфир 03 марта 2022 года.