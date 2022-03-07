Альфа-банк продлил срок действия карт Visa и Mastercard до конца 2028 года

Крупнейший частный банк в РФ «Альфа-Банк» сообщил, что вне зависимости от того, что написано сейчас на банковской карте, работать она будет до декабря 2028 года.

Все карточки с платежными системами Visa и Mastercard продолжат работать в России, как и прежде, сообщили в пресс-службе компании, опубликовав пост в Telegram.

Напомним, ранее международная платежная система Visa сообщила, что прекратит работу с российскими банками с 10 марта. Решение платежных систем Visa и MasterCard ограничить работу с Россией не повлияет на работу карт Сбербанка внутри России, однако платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт будут ограничены.

О приостановке работы платежных систем стало известно вечером 5 марта. Отмечалось, что карты, выпущенные в России, на территории страны продолжат работу, но не за ее пределами.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.