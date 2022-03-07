Политика: Какие страны будут признаны недругами России

Власти РФ по поручению Владимира Путина составляют список недружественных стран. Впервые такая формулировка прозвучала год назад и стала ответом на санкции Запада и развязанные им дипломатические скандалы. Тогда недругами были признаны США с Чехией. Однако новый список не будет иметь с прежним ничего общего, говорят эксперты. За последние десять дней миропорядок изменился и РФ будет иначе выстраивать отношения с западным миром.

В течение двух дней правительство должно определить список недружественных РФ государств. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля. Это те страны, которые совершили недружественные действия в отношении «Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц».

Президент также временно разрешил российским организациям выплачивать долги кредиторам из недружественных стран в рублях, а не в иностранной валюте. Выплаты возможны в «ином порядке», который определяют Центробанк (для кредитных и некредитных финансовых организаций) и Минфин РФ (для остальных должников), говорится в указе. Мера распространяется на обязательства в размере более 10 млн рублей в месяц или в эквиваленте в иностранной валюте по курсу ЦБ на первое число каждого месяца.

В мае прошлого года правительство уже утверждало список недружественных стран. В нем оказались США и Чехия. Это был ответ на высылку российских дипломатов из США (тогда Вашингтон решил выслать десять дипломатов) и разгоревшийся дипломатический скандал между Москвой и Прагой после обвинения российских спецслужб якобы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства, обвинив их в работе на разведку. Москва в ответ объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата, разрешив оставить пять дипломатов.

После попадания в список США и Чехия были ограничены в возможностях нанимать российских граждан и граждан третьих стран для работы в своих диппредставительствах на территории РФ.

Судя по всему, новый список недружественных стран заметно расширится. Сразу после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик страны Запада во главе с США начали вводить различные санкции. Так называемый первый пакет санкций распространялся не только на ДНР и ЛНР, но и крупные российские банки, депутатов Госдумы, различные предприятия. С началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины поток санкций усилился, его назвали вторым пакетом (ограничения касались более сотни физлиц, различных финансовых ограничений и закрытия воздушного пространства для российской авиации).

Одновременно происходило повсеместное отстранение российских и белорусских спортсменов от участия во многих соревнованиях, из РФ переносилось проведение различных спортивныех мероприятий, в том числе фианал Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге. Национальную сборную по футболу отстранили от участия в международных чемпионатах, а клубы РПЛ убрали из Европы.

Санкции затронули даже кошек, которым запретили участвовать в международных выставках под эгидой Международной федерации кошек (FIFE). Затем был сформирован третий пакет по заморозке резервов ЦБ РФ, а также отключения нескольких крупных банков от системы денежных переводов SWIFT.

Политолог Марат Баширов подчеркивает, что новый список не будет иметь ничего общего с уже существующим, в котором находятся США и Чехия. «Сейчас совершенно ясно, что все мы находимся в новом мире. То, что было десять дней назад и сегодня – это два разных мира», – отметил эксперт.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов согласен, что новый список будет иным. «Мы должны учитывать, что есть некоторые общие параметры западных санкций, есть дисциплина внутри Европейского союза. Тогда надо будет решать: либо вносить все страны ЕС, вынужденные следовать этой дисциплине, либо вносить только отдельные страны, которые идут дальше всех в своем негативном отношении к России. Некоторые страны помимо общих санкций вводят дополнительные ограничения, преследуют деятелей российской культуры, чинят препятствия для студентов», – говорит Кортунов.

По словам Баширова, в новом списке в первую очередь должны оказаться страны, «из которых сделали форпосты против нашей страны, против мира», которые, «откровенно говоря, гадят России». «Не мы же все это начали, не мы же хотели всей этой истории на Украине. Поэтому список год назад и сегодня – это два разных списка. Сегодня недружественные государства – это фактически государства, которые атакуют Российскую Федерацию, а тогда это были всего лишь санкции», – подчеркнул собеседник.

Баширов убежден, что первой в список должна попасть Великобритания. «Вполне справедливо внести в этот список Польшу, Чехию и Германию. Именно у ФРГ на сегодняшний день лидирующая роль в Евросоюзе», – считает эксперт.

Германия, подчеркнул Баширов, «должна сознать свою роль в том, что происходит сегодня». «Это не война между Россией и Украиной. Это процесс, который меняет наш мир с однополярного в многополярный. И у Германии есть очень важная роль. Она может уменьшить негативный эффект от этого перехода», – считает Баширов.

Однако политолог предложил воздержаться от внесения в этот список Соединенных Штатов, потому что «это не ответная мера». «Это предупреждение», – убежден эксперт.

Кортунов согласен, что при составлении списка в правительстве не будут руководствоваться принципом «один размер для всех». «Есть нюансы в отношении к отдельным американским компаниям, институтам гражданского общества, которые работают на российском направлении.

Для каждой страны будет отдельный список ограничителей, он будет составляться с учетом российских интересов и перспектив взаимодействия с данной страной.

Ситуация меняется очень быстро. Возможно, те меры, которые ранее считались избыточно жесткими, теперь будут рассматриваться как необходимые при ответе на создаваемые ограничения РФ на территории тех или иных стран», – предположил гендиректор Российского совета по международным делам.

Политолог добавляет, что попадание в список отразится на экономических отношениях, на совместных проектах гуманитарного характера. «Это может повлиять на работу некоммерческих организаций, фондов, СМИ данного государства на территории России. Здесь возможны разные варианты, они будут увязываться с общей политикой антисанкций, которые РФ будет использовать с учетом экономического давления на нее со стороны Запада», – считает Кортунов.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов уверен, что поток санкций против РФ указывает на «организованную и скоординированную атаку на каждого российского гражданина в отдельности». «Это новая форма информационной войны, которую я назвал бы когнитивной войной. В первую очередь в этот список стран должны попасть те, кто стоит за организацией этих всех мероприятий, в первую очередь США и Великобритания. А потом все те, кто по разным причинам примкнул к этим санкциям», – сказал Мартынов.

Политолог прогнозирует, что санкции против РФ не достигнут целей и в конечном итоге будут сняты. «Кроме сегодняшних списков в отношении стран я бы обратил еще внимание на компании, на экономических агентов. Возвращение на наш рынок, к гипервыгодным отношениям с Россией будет возможно на очень дорогих условиях, включая те потери и разорение, которые они причинят нашей экономике», – уверен Мартынов, добавив, что странам и компаниям, которые «не стали участниками кровавого англосаксонского перформанса, должны быть предоставлены льготные условия работы со статусом «друга России».

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