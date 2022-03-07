 

ЦБ предупредил об отключении сервисов Apple Pay, Google Pay для карт Visa и Mastercard в России

07.03.2022, 3:31, Новости дня
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Россияне не смогут использовать сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard, но по-прежнему смогут оплачивать покупки пластиковыми картами этих систем, говорится в материалах ЦБ. Кроме того, не доступны будут и сервисы бесконтактной оплаты SamsungPay и SberPay на базе Android.

«Сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard будут не доступны», – сказано в сообщении ЦБ, передает РИА Новости. 

Кроме того, в телеграм-канале Сбербанка сообщается, что сервисы бесконтактной оплаты SamsungPay и SberPay (на базе Android) будут недоступны по картам Visa и Mastercard с 10 марта. Ограничения вступят в действие 10 марта 2022.

Возможность пользоваться контактной или бесконтактной оплатой картами в полном объеме на всей территории РФ остается. Россиянам напомнили, что на телефоны можно установить сервис МИР Pay, который позволяет проводить привычные операции без пластика.

В субботу международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Visa дополнительно сообщила, что прекращает прием запросов авторизации российских банков с 10 марта.

Карты с платежными системами Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в стране, но не за границей.  

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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