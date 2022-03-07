Видео: Приднестровье требует признания
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Приднестровье потребовало от Молдавии признать свою независимость, мотивировав это крахом переговоров и желанием Кишинева подать заявку в ЕС. Скорее всего, Тирасполь пытается воспользоваться «окном возможностей», которое открывает для него спецоперация ВС РФ на Украине. Весьма вероятно, что в этой операции Приднестровью уготована очень важная роль.
Теги:
Украина
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Евросоюз
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Молдавия
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Приднестровье
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Дмитрий Бавырин
В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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