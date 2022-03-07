 

Видео: Приднестровье требует признания

07.03.2022, 3:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Приднестровье потребовало от Молдавии признать свою независимость, мотивировав это крахом переговоров и желанием Кишинева подать заявку в ЕС. Скорее всего, Тирасполь пытается воспользоваться «окном возможностей», которое открывает для него спецоперация ВС РФ на Украине. Весьма вероятно, что в этой операции Приднестровью уготована очень важная роль.

Теги: 

Украина
,
Евросоюз
,
Молдавия
,
Приднестровье
,
Дмитрий Бавырин

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09 / Бывший агент ФБР назвал Трампа “явной и существующей угрозой” нацбезопасности США

04.03 / В Оренбурге наградили полицейских, получивших обморожения при спасении водителей на трассе

25.10 / В Карабахе назвали число погибших военнослужащих за сутки

06.03 / Ровер Perseverance впервые проехал по поверхности Марса

09.10 / Сборная РФ по футболу обыграла команду Словакии

19.02 / Маск вновь возглавил список богатейших людей мира

05.09 / В Италии открылся восстановленный на деньги РФ дворец

29.11 / Грозев: Об украинской операции по вагнеровцам снимут художественный фильм в Голливуде, и он получит “Оскар”

02.03 / США и Канада модернизируют РЛС в Арктике, чтобы дать отпор России и Китаю

03.01 / “Укравтодор” предупредил водителей о тумане и мокрых дорогах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика