 

Sky News объяснил, почему Запад отверг призыв Зеленского о ведении бесполётной зоны над Украиной

07.03.2022, 2:25, Новости дня
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Великобритания и США отвергли призыв президента Украины Владимира Зеленского «закрыть небо» над его страной. Как отмечает Sky News, в Лондоне и Вашингтоне решение объяснили опасениями относительно того, что конфликт их истребителей с российскими самолётами в воздухе может перерасти в военный конфликт с Россией.


AP

Великобритания не станет вводить бесполётную зону над Украиной, опасаясь, что это может привести к прямому конфликту с Россией, пишет Sky News. 

Как отмечает телеканал, несмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского к силам НАТО «закрыть небо» над страной, в Лондоне опасаются того, что в долгосрочной перспективе соответствующее решение может привести к войне против РФ во всей Европе. В частности, истребители, которые будут обеспечивать соблюдение бесполётной зоны, рискуют вступить в прямой конфликт с российскими самолётами и в конечном итоге могут быть вынуждены сбить один из них. В свою очередь, это приведёт к началу войны между Североатлантическим альянсом и Россией.

«Это не то, что мы можем сделать. Последствия этого будет очень, очень сложно контролировать», — прокомментировал вопрос введения бесполётной зоны премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Хотя, по словам украинского президента, введение бесполётной зоны со стороны НАТО будет превентивной мерой, которая не призвана втянуть альянс в войну с Россией, в США также исключили подобную идею. Как отметил представитель Белого дома, введение бесполётной зоны над Украиной могло бы спровоцировать военный конфликт США с Россией.

Как напоминает телеканал, бесполётная зона представляет собой территорию, полёты самолётов над которой запрещены или ограничены, обычно по соображениям безопасности.

Раньше такая зона уже вводилась в Ираке после войны в Персидском заливе 1991 года, чтобы предотвратить нападение Саддама Хусейна на курдское и шиитское население страны. Тогда её соблюдение обеспечивали Великобритания, США и Франция. Также это коснулось Ливии в 2011 году, когда таким образом предполагалось защитить гражданское население от нападений режима Муаммара Каддафи. В числе тех, кто обеспечивал соблюдение бесполётной зоны, были британские истребители Королевских военно-воздушных сил.



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