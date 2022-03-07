В офисе Зеленского опровергли сообщения о его эвакуации из Киева

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг сообщения иностранных СМИ о том, что США и Великобритания якобы направили в Литву свой спецназ для эвакуации украинского лидера Владимира Зеленского из Киева.

«Это ситуация, которую точно нельзя рассматривать в той панической рамке, которая, к сожалению, пока не изжита в прессе. Хотя уже точно исчерпалась в реальности. Для президента Зеленского лично никогда не было такого выбора – уехать или остаться», – сообщил Подоляк украинскому изданию «Страна», передает ТАСС.

Ранее The Sun написала, что группа из 70 военнослужащих британского спецназа САС и 150 спецназовцев из состава из состава американских «морских котиков» находятся на базе в Литве, где они тренируются вместе с украинскими военными на случай эвакуации Зеленского из Киева. Подобная операция может быть проведена, если об этом попросит сам украинский президент.

До этого The Washington post также сообщило о существующем плане эвакуации президента Украины из Киева. Однако Зеленский якобы пока отказывается уезжать.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский покинул страну, сейчас он находится в Польше.

В недавнем своем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что «нужно немедленное усиление санкций против страны-ядерного террориста, нужно немедленное закрытие неба над Украиной».

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.