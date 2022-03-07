 

Депутаты новой волны заявили о поддержке вузов РФ

07.03.2022, 2:05, Новости дня
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Депутат новой волны Татьяна Дьяконова, являющаяся первым заместителем председателя комиссии Госдумы РФ по Регламенту и обеспечению деятельности Госдумы, прокомментировала последствия санкций для высших учебных заведений страны.

Она отметила, что санкций много, сфера образования и науки не стала исключением.

В ходе заседания «Единой России» были сформированы предложения, как поддержать российские учреждения образования, говорится в публикации в Telegram-канале. 

Так, было предложено установить для вузов нулевую ставку по налогу на прибыль, оказать господдержку в виде субсидирования кредитной ставки по образовательным кредитам, чтобы ставка для желающих получить образование не превышала 3%.

Помимо этого, прозвучало предложение поддержать развитие инновационных экосистем, созданных при высших учебных заведениях, приостановить действие федеральных законов о закупках, снизить таможенные пошлины при импорте научного и медицинского оборудования и расходных материалов для ученых.

Еще одним предложением стало сделать упор на эффективное импортозамещение в сфере научного приборостроения и поддержать творческие и спортивные вузы. 

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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