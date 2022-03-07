 

Автозак с задержанными перевернулся в Москве

07.03.2022, 2:05, Новости дня
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В результате ДТП в центре столицы, при котором перевернулся автозак с задержанными на незаконной акции, пострадали девять человек, сообщили в ГУМВД Москвы.

По данным полиции, авария с участием автобуса ГУМВД, который двигался с сиреной и маяками, произошла на пересечении Комсомольского проспекта с улицей Хамовнический вал.

«На момент ДТП в автобусе находились 29 человек, из которых 5 сотрудников полиции и задержанные за участие в несанкционированном мероприятии граждане», – передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

Автобус ехал со включенными световыми и звуковыми спецсигналами. По предварительным данным,  девять участников ДТП получили легкие ушибы, три сотрудника полиции и шесть граждан. Все осмотрены медицинскими работниками.

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Ранее в Москве легковая машина врезалась в мемориал «Стена скорби», водитель автомобиля попал в больницу.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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