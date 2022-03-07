Путин заявил Макрону о готовности идти к диалогу с Киевом

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Франции Эмманюэлем Макроном обсудил ход переговоров между Москвой и Киевом, выразив готовность продолжить диалог при выполнении российских требований, информирует пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин информировал о состоянии дел на переговорах российской делегации с украинскими представителями. Выражена готовность к продолжению диалога – при безусловном выполнении известных российских требований», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «главное, чтобы украинская сторона серьезно подошла к достижению договоренностей, реализация которых важна для прекращения боевых действий».

Также подчеркивалось установление дальнейших контактов РФ и Франции на различных уровнях.

Напомним, 24 февраля РФ начала проведение спецоперации на Украине в ответ на обращение главы ДНР с просьбой оказать помощь. Цель – демилитаризация Украины.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.