США поддержали идею передать Украине советские самолеты из Польши
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США не возражают против того, чтобы Польша передала Украине свои военные самолеты советского производства, сообщила американский представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд.
«Мы ведем плотные консультации с польским правительством на эту тему, равно как и с остальными союзниками по НАТО. Мы никоим образом не возражали против того, чтобы польское правительство предоставило эти самолеты Украине», – сказал он в интервью телеканалу ABC, передает ее слова РИА «Новости».
По словам Томас-Гринфилда, теперь США думают над тем, как компенсировать Польше переданные самолеты.
Ранее о планах Польши передать советские самолеты Украины сообщало издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников. Речь шла об истребителях F-16.
В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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