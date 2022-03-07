США поддержали идею передать Украине советские самолеты из Польши

США не возражают против того, чтобы Польша передала Украине свои военные самолеты советского производства, сообщила американский представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Мы ведем плотные консультации с польским правительством на эту тему, равно как и с остальными союзниками по НАТО. Мы никоим образом не возражали против того, чтобы польское правительство предоставило эти самолеты Украине», – сказал он в интервью телеканалу ABC, передает ее слова РИА «Новости».

По словам Томас-Гринфилда, теперь США думают над тем, как компенсировать Польше переданные самолеты.

Ранее о планах Польши передать советские самолеты Украины сообщало издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников. Речь шла об истребителях F-16.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.