 

Жителя Кузбасса оштрафовали по новой статье КоАП за призывы на митинг

07.03.2022, 0:35, Новости дня
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Жителя Кузбасса оштрафовали на 60 тыс. рублей за призывы принять участие в митинге против спецоперации по демилитаризации Украины, информирует пресс-служба полиции Кемеровской области.

Отмечается, что это первый штраф по новой статье КоАП о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС России, о котором ранее сообщалось.

Нарушителем оказался 49-летний жители Кемерово, который разместил призыв на митинг против действий ВС России.

«В отношении правонарушителя сотрудники полиции составили протокол по ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», – передает РИА «Новости» со ссылкой на решение.

Максимальная сумма штрафа по этой статье составляет 100 тыс. рублей.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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