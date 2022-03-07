Жителя Кузбасса оштрафовали по новой статье КоАП за призывы на митинг

Жителя Кузбасса оштрафовали на 60 тыс. рублей за призывы принять участие в митинге против спецоперации по демилитаризации Украины, информирует пресс-служба полиции Кемеровской области.

Отмечается, что это первый штраф по новой статье КоАП о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС России, о котором ранее сообщалось.

Нарушителем оказался 49-летний жители Кемерово, который разместил призыв на митинг против действий ВС России.

«В отношении правонарушителя сотрудники полиции составили протокол по ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», – передает РИА «Новости» со ссылкой на решение.

Максимальная сумма штрафа по этой статье составляет 100 тыс. рублей.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.