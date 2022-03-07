Некоторые функции у компьютеров от Microsoft могут быть отключены из-за санкций

В связи с санкциями, наложенными на РФ странами Запада, компания Microsoft временно прекращает продажи техники на территории страны.

Важно отметить, что это временные условия, и все серверные решения, платформы и прочие продукты корпорации продолжать работать по-прежнему. По словам сотрудника одного IT-департамента Москвы, ни удаленное отключение, ни прекращение поддержки или блокировка не планируются.

Обновление в основном коснётся пользователей, работающих с последними версиями «Office». Программа продолжит функционирование, однако высок риск отключения хранилища («облако») и проблемы с оплатой подписки. Также неизвестно, что будет с программой Skype. Скорее всего платформа будет работать с базовыми настройками, а платные сервисы будут отключены.