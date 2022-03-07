Капитан «Жемчужины» остался один

Власти Шри-Ланки почти год держат в застенках россиянина, ожидая выплат от судовладельца сгоревшего контейнеровоза X-Press Pearl.

Высокий суд Коломбо продолжает расследование катастрофы контейнеровоза X-Press Pearl, который сгорел и затонул в мае — июне минувшего года у берегов Шри-Ланки. На чужбине остался один член экипажа — наш соотечественник, капитан судна Виталий Тюткало. Почти год россиянина держат в отеле, не выпуская, но и не предъявляя официальных обвинений — как залог того, что судовладельцы выплатят ущерб от экологической катастрофы и потерянного груза. Обоснованных расчетов, однако, никто так и не предоставил.

Виталий Тюткало. Фото: ЕРА

Катастрофа

Напомним, в мае 2021 года контейнеровоз X-Press-Pearl, принадлежащий одному из крупнейших сингапурских перевозчиков X-Press Feeders, загорелся у берегов Шри-Ланки, где он остановился по пути следования из Сингапура в Индию. На борту находилось 1486 контейнеров, часть — с косметикой и химикатами. Это был четвертый рейс судна.

Утечка азотной кислоты обнаружилась еще 10 мая в катарском порту Хамад в контейнере, погруженном в ОАЭ. Под предлогом Рамадана катарские портовики не дали разрешения снять с борта опасный груз, хотя капитан Виталий Тюткало доложил о происходящем всем, кому положено, и приложил фото.

По пути в индийский порт Хазира из контейнера повалил желтый едкий дым. И снова капитан и судовладельцы били во все колокола, но 15 мая индийцы, несмотря на все заверения агентов, также отказались выгружать контейнер и проводить его проверку. Только на этот раз причину указали еще более циничную: груз коррозийный, повредит причал. Все подтверждающие документы и переписка имеются в распоряжении «Новой».

По пути из Хазиры в Коломбо утечка периодически прекращалась, но местному агенту продолжали уходить сообщения о том, что аварийный контейнер необходимо срочно проверить. От агента — ни ответа, ни привета.

19 мая судно причалило в порту Коломбо (Шри-Ланка), на борту начался пожар — два дня экипаж X-Press Pearl боролся с огнем своими силами и просил о срочной помощи. Спасательные буксиры подошли поздно, к тому же не имея на борту достаточного оснащения для тушения. И даже встать у причала «Жемчужине» не разрешили.

До сих пор непонятно, рассказывают источники на судне, чем был вызван пожар: нет никаких экспертиз, которые бы указывали на связь утечки химикатов и возгорания.

Другой вопрос, что установить эту связь очень хотят ланкийские власти, поскольку в таком случае есть вариант получить побольше денег.

Экипажу пришлось покинуть терпящее бедствие судно — людей разместили в отелях. X-Press Pearl затонул. Химикаты из контейнеров, пластиковые паллеты и топливо загрязнили акваторию. Без работы на какое-то время оказались жители прибрежных деревень — рыбаки и их семьи: прибрежную рыбалку от Калутары до Негомбо запретили.

«Новая» подробно писала об этой трагедии и о том, как власти и общественные организации Шри-Ланки выдвигают все новые и новые финансовые требования к судовладельцам, удерживая часть экипажа в стране.

Люди

14 из 25 моряков уехали домой довольно быстро. И хотя документы на визы отдали сразу все, потихоньку выпускать людей из Коломбо стали лишь в конце ноября.

«Агенты и адвокаты получают хорошие комиссионные, пока мы здесь. Поэтому им невыгодно нас отпускать, — объяснил один из членов экипажа. — Опять же, отель и остальные тоже в прибыли». Конечно, можно и родственников вызвать на побывку. Но одно дело, например, из Индии — лететь час, билет 20 баксов, а совсем другое — из России.

Мало-помалу почти всех моряков удалось вывезти. До недавнего времени в стране «застряли» четверо: три китайских члена экипажа и русский капитан. А с 15 февраля в Коломбо остается лишь наш соотечественник — житель Владивостока, которого держат фактически как залог того, что X-Press Feeders будет оплачивать все новые требования ланкийских властей. Официальные обвинения ни ему, ни кому бы то ни было из экипажа не предъявлены.

В ноябре прошлого года стало известно, что контракт на распил и вывоз обломков X-Press Pearl выиграла китайская государственная компания Shanghai Salvage. Ей помогает американская Resolve Marine, которая занялась очисткой того, что осталось от контейнеровоза. Подъем судна начали в конце января, его уже режут на части и закончат в апреле 2023 года (с апреля по октябрь работы проводиться не будут из-за муссонов). Скорее всего, до этого времени в Коломбо останется и капитан.

Ущерб и вымогательство

Одновременно власти Шри-Ланки продолжают переговоры о компенсации экологического вреда. Напомним, что 3,6 миллиона долларов США судовладельцы внесли сразу, после этого были еще транши на ликвидацию последствий аварии, на оплату штрафа. Ущерб не подсчитан до сих пор, но ланкийские власти требовали ни много ни мало 10 млрд (!) долларов.

22 января ланкийская The Daily Mirror пишет, ссылаясь на неназванный источник: «Судовладелец провел несколько секретных переговоров с «крупными шишками» из Шри-Ланки и уменьшил сумму компенсации до 18,1 млн долларов США». Учитывали при подсчете ущерба даже мертвых черепах, а их нашли на берегу около 800 — сперва каждую оценили в 400 долларов. Потом возмутились экологи и ученые, оценки пересмотрели — за каждую черепаху «назначили» по 20 000 долларов (итого 16 млн только за рептилий). Но местные газеты, ссылаясь на чиновников, пишут, что погибших черепах может быть до 10 тысяч, а это, согласитесь, уже совсем другие деньги.

Периодически в местной прессе появляются все новые общественники с требованием выплатить деньги или возбудить против капитана уголовное дело.

Уже высказались Центр экологического правосудия, объединение мигрантов, которые потеряли ценный груз с «Жемчужины», Социалистический союз молодежи, правозащитники всех мастей и даже католическая церковь. Отец Сагара Хеттиараччи, отвечающий за рыболовство в благочинии Памунугама в архиепископии Коломбо, даже вышел с плакатом на акцию на пляже города, а кардинал Малькольм Ранжит выразил готовность возглавить судебный процесс против судовладельца.

Отчет об ущербе, впрочем, X-Press Feeders до сих пор не получили, соответственно, и выплачивать деньги отказываются. Местные экологи в прессе намекают на сговор судовладельца и чиновников. Совершенно очевидно, что Шри-Ланка еще долго будет расхлебывать последствия экологической катастрофы. Очевидна и халатность портовых властей и судовых агентов. Но привлекать настоящих виновных к ответу здесь никто не торопится…

Валерия Федоренко, собкор «Новой»

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