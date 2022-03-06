Носим весной образы в стиле бохо (актуальные модели и решения для любой фигуры)

Трудно найти в наши дни человека, который бы не слышал о стиле бохо в одежде. Но далеко не каждый даст вам ответ на вопрос о том, кода это направление было в моде, когда стало антитрендом и на каком этапе находится сейчас. А все потому, что бохо никогда не выходил из моды и не становился изгоем. С момента своего зарождения этот стиль лишь собирал поклонников и постепенно становился классикой.

Зарождение направления

Впервые стиль бохо в одежде появился в середине 60-х годов. Он шел рука об руку с культурой хиппи и был для ее представителей одним из способов самовыражения. Хиппи носили накидки-халаты из натуральных тканей, простенькие топы, юбки с льняным кружевом. Особенностью бохо тогда был свободный силуэт, пастельные цвета и слегка психоделический орнамент. Со временем хиппи исчезли, а стиль одежды остался и стал трансформироваться, адаптируясь под новые реалии.

Сегодня бохо – это одежда простая, но вместе с тем богемная. Она сшита всегда из натуральных тканей, имеет тот же самый пастельный окрас, только рисунки теперь имитируют не психоделику, а природные мотивы. Кроме того, данное направление пополнилось элементами из ковбойского стиля, индейского и деревенского.

Ниже мы предлагаем рассмотреть образы в стиле бохо, которые будут актуальны нынешней весной. Кроме того, отметим, что все они отлично будут смотреться на любой фигуре, так как не облегают, а лишь выгодно подчеркивают женский силуэт.

Белое платье

О том, что это платье выдержано от и до в стиле бохо, говорит все: начиная от ткани, заканчивая кроем. Легкий полупрозрачный батист сочетается с натуральным кружевом, делая образ легким и словно летящим. Крой – сочетание стандартной юбки миди с весьма необычным лифом – сразу обращает на себя внимание. Также сложно не заметить, что платье выдержано в белоснежном оттенке – это делает его очень ярким и заметным.

Повседневный образ

Максимально простой набор одежды – джинсы и топ – может стать запоминающимся за счет ярких акцентов и аксессуаров. В данном случае наше внимание привлекает бирюзовая накидка с розами и необычные серьги.

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В офис

Стиль бохо можно носить даже на работу, соблюдая дресс-код. Придать образу характерные черты помогут аксессуары, например платок, повязанный на голове. Кстати, в этом образе он очень гармонично перекликается с ажурными босоножками, которые создают эффект легкости и невесомости.

Акцентные вещи

Еще один пример того, как грамотно выбранная одна вещь может задать настроение образу. Блуза с рукава-фонариками буквально притягивает к себе взгляд, а простые джинсы-клеш и бежевая сумочка служат нейтральным фоном для нее.

Бохо в ярких тонах

Этот образ сложно будет забыть, так как яркий он не только по цвету, но и в плане кроя и аксессуаров. На первый взгляд, простые джинсы клеш оказываются дополнены оригинальным орнаментом, отсылающим нас к эпохе хиппи. Ну а оранжевая дубленка вообще вне конкуренции: она и замерзнуть не даст и обратит на себя все взоры. При этом данный лук уравновешен нейтральным белым топом и черными ботинками, которые перекликаются с сумкой, ремнем и очками.

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Городское бохо

Найти черты богемного стиля в данном образе можно только лишь обратив внимание на крой. Те, кому бохо не всегда приходится по душе, скажут, что данный вариант самый вменяемый и носибельный. Лаконичная белая юбка с разрезом дополнена свитером оверсайз с воротником-поло.

В индейском стиле

Как мы уже говорили выше, в настоящее время стиль бохо вобрал в себя мотивы различных народных костюмов. В данном случае можно пронаблюдать, как он сочетается с национальными индейскими пончо в ярких цветах. Образ очень броский и нестандартный, однако в нем все гармонично.

Богемная многослойность

Это еще один вариант того, как стиль бохо можно вписывать в городские реалии, опираясь лишь на крой. В этом образе мы не видим рисунков, орнаментов или кружева. Однако замечаем, что вещи имеют нестандартный крой, они слегка оверсайз и при этом выгодно подчеркивают фигуру женщины.