 

США распространили введённые против России санкции на Белоруссию

06.03.2022, 23:25, Новости дня
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Госдепартамент и Министерство торговли США объявили о том, что расширяют на Белоруссию меры по экспортному контролю, которые ранее были введены против РФ за спецоперацию на Украине, пишет CNBC. Эти ограничения подразумевают запрет на экспорт из США оборонных технологий и технологий для нефтепереработки.

Последние новости из Вашингтона относительно ситуации вокруг Украины. С подробностями Кайла Тауше, Кайла.

КАЙЛА ТАУШЕ, корреспондент CNBC: Келли, в Госдепартаменте и Министерстве торговли сообщают, что правительство США распространяет меры по экспортному контролю на Белоруссию в дополнение к тем, что уже были объявлены в отношении России. РФ использует Белоруссию, которая граничит с Украиной, в качестве порта или места дислокации большого количества войск, которые задействованы в спецоперации на Украине. Однако теперь в администрации Байдена заявляют, что схожие санкции с теми, которые уже были введены против России, которые ограничивают экспорт в Россию технологических продуктов, оборонных технологий и технологий для нефтепереработки, введены также против Белоруссии.
 
Это всё те же меры, которые были объявлены в отношении РФ около недели назад. Однако теперь, учитывая ту роль, которую Белоруссия играет в этом конфликте, администрация распространит их и на Минск. Келли.

Кайла, но распространит ли Вашингтон на Москву санкции, которые связаны, в частности, с технологиями?

КАЙЛА ТАУШЕ: Келли, об этих санкциях уже было объявлено около недели назад. Они были частью пакета мер, о которых президент Байден объявил во время своей речи всего несколько дней назад (во время первого обращения к нации о положении в стране. — прим. ИноТВ). По сути, они стали частью второго пакета санкций, которые усилили ограничения в отношении РФ на прошлой неделе, ещё до ввода войск на Украину, до мер, связанных со SWIFT, и до других серьёзных шагов. Так что, безусловно, Министерство торговли уже приняло эти меры, а новое решение связано с распространением санкций на Белоруссию.

Кайла, является ли новой мерой введение полных блокирующих санкций в отношении предприятий оборонного комплекса России?

КАЙЛА ТАУШЕ: Введение этих санкций ожидалось, но сейчас поступает более детальная информация относительно того, в чём они будут выражаться. Но это также была ожидаемая мера. США искали способ ослабить оборонные возможности России, пока страна пытается перегруппироваться и активизировать военные действия на Украине. Так что эта мера является примечательной, но не совсем новой.
 
Дата выхода в эфир 03 марта 2022 года.



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