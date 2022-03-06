 

Десятки зелёных призвали Бербок остановить поставки немецкого оружия на Украину, но большинство за

06.03.2022, 23:25, Новости дня
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Представители левого крыла партии «Союз 90 /Зелёные» призвали прекратить поставки немецкого оружия на Украину, пишет Der Spiegel. В открытом письме к руководству партии, адресованному в том числе главе МИД ФРГ Анналене Бербок, они подчеркнули, что считают «дипломатическое решение» «единственно возможным» вариантом. Они убеждены, что с помощью поставок оружия правительство ФРГ подпитывает веру «западноориентированных украинцев» в то, что у них есть «военные шансы против России».


AP

Одним из истоков партии «Союз 90 /Зелёные» является пацифистское движение — тем более удивительно, что на изменение курса правительства ФРГ в области обороны зелёные до сих пор реагировали относительно спокойно. Однако сейчас этот этап, кажется, уже позади, пишет Der Spiegel.

По информации Der Spiegel, в среду вечером представители левого крыла зелёных, объединённые в группу «Независимые зелёные левые», направили открытое письмо сопредседателям партии Рикарде Ланг и Омичу Нурипуру, вице-председателю партии Пеге Эдалатьян, министру иностранных дел Анналене Бербок и министру экономики и вице-канцлеру Роберту Хабеку. В нём они призвали к прекращению поставок оружия на Украину.

«Мы настоятельно призываем вас не поставлять оружие на Украину и немедленно начать переговоры по деэскалации», — говорится в письме. Авторы письма «решительно» осуждают действия РФ на Украине. Тем не менее они по-прежнему считают «дипломатическое решение» «единственно возможным» и призывают договориться о «немедленном прекращении огня».

Составители письма указали, что с помощью поставок оружия зелёные, заседающие в правительстве, подпитывают веру «западноориентированных украинцев» в то, что у них есть «военные шансы против России». При этом они умалчивают о возможных проблемах, например о том, что произойдёт, если транспорт, доставляющий оружие, подвергнется атаке.

Ещё несколько недель назад лидеры зелёных высказывались против поставок оружия на Украину. «Позиция федерального правительства Германии по поводу поставок оружия, а именно ограничительная политика в отношении экспорта вооружений, объясняется также причинами, связанными с историей Германии», — заявляла Бербок в ходе визита в Киев несколько недель назад.

В субботу правительство Германии объявило о передаче Украине 1 тыс. единиц противотанкового оружия и 500 ракет для зенитного комплекса Stinger. В воскресенье в бундестаге канцлер Германии Олаф Шольц объявил о новом курсе правительства, отмечает Der Spiegel. 



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