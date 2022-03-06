Польша опровергла передачу Украине боевых самолетов
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Никакие решения о передаче Украине польских военных самолетов не приняты, кроме того, с польских аэродромов не взлетают истребители в боевых целях, сообщил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
«Что касается передачи самолетов, могу только повторить, что на данный момент никакие решения по этому поводу не приняты. Ведется дискуссия о спектре действий НАТО. Но эта дискуссия по-прежнему ведется. Никакие решения не приняты», – цитирует ТАСС Мюллера.
Также он опроверг информацию об использовании польских аэродромов в военных целях.
«Хочу подчеркнуть, что это неправдивая информация, что с территории Польши в боевых целях стартуют самолеты на территорию Украины. Это я хотел бы решительно опровергнуть», – отметил он.
Ранее о планах Польши передать советские самолеты Украины сообщало издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников. Речь шла об истребителях F-16.
В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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