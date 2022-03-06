 

СПбГУ сохранил международное сотрудничество с Чехией, Китаем, Турцией и США

06.03.2022, 23:02, Новости дня
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Санкт-Петербургский госуниверситет продолжает международное сотрудничество с учеными из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Чехии, Китая, Турции, США и других стран, несмотря на введенные против РФ санкции.

«В СПбГУ за последние дни прошло много международных событий, в том числе с участием граждан США, Чехии, Турции, Греции, Пакистана, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Республики Корея», – заявили в университете.

Отмечается, что в связи с ситуацией вокруг Украины и введенными против РФ санкциями многие международные связи, в том числе в области образования и науки, оказались разорваны или приостановлены. Однако российское научное сообщество не оказалось в изоляции. Многие зарубежные партнеры российских вузов сохранили дружеские отношения с университетами, передает Федерал Пресс.

Так, в вузе прошли юбилейные XXV Докучаевские молодежные чтения и молодежную конференцию в честь дня рождения основателя отечественного почвоведения Василия Докучаева, в ней участвовали молодые ученые из разных стран. Отмечается, что университет продолжает развивать образовательные проекты в Греции и партнерские отношения с университетом Хамада бин Калифа.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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