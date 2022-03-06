 

Кадыров предрек Зеленскому участь Саакашвили

06.03.2022, 23:02, Новости дня
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов лично просить президента РФ Владимира Путина об убежище для Владимира Зеленского, если тот будет готов к диалогу, иначе украинского лидера ждет участь экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Зеленский, если ты уйдешь в сторону Польши, тебя ждет участь Саакашвили, которого подставили и в конце концов вернули на свою родину на скамью подсудимых. Если же ты доверишься РФ и готов будешь к диалогу, то я готов пойти тебе навстречу и лично просить Президента России… чтобы тебе дали убежище и спасли твое лицо. Все это будет возможно, если ты прямо сейчас послушаешь меня и воспользуешься своим единственным шансом. Бежать некуда», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни предложил Зеленскому «выйти на него, пока не поздно». «Свяжись со мной, и я гарантирую, что найду для тебя общий язык с Владимиром Путиным, устрою встречу, а ты передашь полномочия законному президенту – (Виктору) Януковичу. <…>. Это я говорю от себя лично. Пока от себя. Принимай решение как можно скорее», – призвал Кадыров.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому передать власть Виктору Януковичу и «уповать на судьбу», чтобы отчасти искупить свою вину.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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