 

В РФ создали систему для автоматической диагностики патологий сердца

06.03.2022, 22:53, Новости дня
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Был разработан новый программно-аппаратный комплекс «Кардиомаяк». Авторы рассказали, что устройство способно самостоятельно оценивать состояние сердца. Благодаря этому появится возможность своевременно выявлять различные патологии сердечно-сосудистой системы человека.

Основным элементом нового устройства является кардиограф, который крепится к грудной клетке пользователя. Также отмечается, что передача данных осуществляется без потери или искажения исходного материала ЭКГ.

Специалисты провели клинические испытания программного комплекса и убедились, что точность его диагностики варьируется от 86 до 95 процентов.



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