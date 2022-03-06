В РФ создали систему для автоматической диагностики патологий сердца

Был разработан новый программно-аппаратный комплекс «Кардиомаяк». Авторы рассказали, что устройство способно самостоятельно оценивать состояние сердца. Благодаря этому появится возможность своевременно выявлять различные патологии сердечно-сосудистой системы человека.

Основным элементом нового устройства является кардиограф, который крепится к грудной клетке пользователя. Также отмечается, что передача данных осуществляется без потери или искажения исходного материала ЭКГ.

Специалисты провели клинические испытания программного комплекса и убедились, что точность его диагностики варьируется от 86 до 95 процентов.