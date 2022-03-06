 

Почему я заплакала? – Личное мнение

06.03.2022, 22:40, Разное
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Вслед за другими торговыми сетями сегодня ввела ограничения и Лента. Она, как мне кажется, держалась и оказалась почти последней, кто это сделал.

В списке ограничений в одни руки — крупы, чай, кофе, сахар, приправы, мясная и рыбная консервация, масла, средства для стирки, туалетная бумага, детская бытовая химия, подгузники.


Фото: Соцсети

Смотрю я на это и — вы не поверите! — плачу.

Чего рыдаю? С одной стороны, со смеха. Блин, ну Россия же — крупнейший поставщик зерна, сельхозпродукции на мировые рынки.

Да, сейчас с платежами сложно, но это ведь означает не дефицит на прилавках, а ровно противоположное! Еда, вместо экспорта, может остаться при плохом сценарии в России, а значит будет переизбыток и ниже цены.

С другой стороны, слёзы наворачиваются и от жалости к людям. Я тоже пережила 90-е, помню и пустые прилавки, и ненормально растущие цены. И всё понимая, я тоже хочу схватить лишнюю пачку гречки, но ёлки-палки, зайки, включите разум!

Посмотрите, кто крупнейший экспортёр зерна в мире? Посмотрите на цифры в общем — какой процент доходов бюджета от экспорта сельхоз продукции — да почти как от нефти!

Не будем мы голодать. Кладите соль-спички-гречку на место. Хватит уже устраивать панику там, где для неё нет повода.

Закупились пшеном? Что делать с ним планируете?

Источник: Лена Миро



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