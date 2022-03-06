Москва, Санкт-Петербург и другие города России

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6 марта 2022 год.
Санкт-Петербург. Фото: Алексей Душутин / «Новая»
Владивосток. Фото: Валерия Федоренко / «Новая»
Владивосток. Фото: Валерия Федоренко / «Новая»
Санкт-Петербург. Фото: Елена Лукьянова / «Новая»
Санкт-Петербург. Фото: Алексей Душутин / «Новая»
Москва. Фото: Иван Жилин / «Новая»
Москва. Фото: Влад Докшин / «Новая»
Москва. Фото: Иван Жилин / «Новая»
Новосибирск. Фото: НГС
Фото: Анастасия Яковлева / специально для «Новой»
Фото: Анастасия Яковлева / специально для «Новой»
Владивосток. Фото: Валерия Федоренко / «Новая»
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Источник: Новая газета
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