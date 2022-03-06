 

Москва, Санкт-Петербург и другие города России

06.03.2022, 22:35, Разное
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6 марта 2022 год.


Санкт-Петербург. Фото: Алексей Душутин / «Новая»

Владивосток. Фото: Валерия Федоренко / «Новая»

Владивосток. Фото: Валерия Федоренко / «Новая»

Санкт-Петербург. Фото: Елена Лукьянова / «Новая»

Санкт-Петербург. Фото: Алексей Душутин / «Новая»

Москва. Фото: Иван Жилин / «Новая»

Москва. Фото: Влад Докшин / «Новая»

Москва. Фото: Иван Жилин / «Новая»

Новосибирск. Фото: НГС

Фото: Анастасия Яковлева / специально для «Новой»

Фото: Анастасия Яковлева / специально для «Новой»

Владивосток. Фото: Валерия Федоренко / «Новая»

Источник: Новая газета



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